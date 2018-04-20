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Парк Горького анонсировал фестиваль шашлыка. Приглашенные музыканты про свое участие даже не знают
Организаторы обещали выступления «Браво» и Tequilajazzz, но группы сообщили, что не планировали концертов
Новости
Парк Горького анонсировал фестиваль шашлыка. Приглашенные музыканты про свое участие даже не знают Организаторы обещали выступления «Браво» и Tequilajazzz, но группы сообщили, что не планировали концертов
Утро в мире
Причина блокировки Telegram, стоячие места в «Победе» и финальный трейлер «Дэдпула-2»Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире