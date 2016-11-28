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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Лауреаты премии The Art Newspaper Russia за выдающиеся достижения в искусстве

Уральская индустриальная биеннале и Владимир Потанин

Лауреаты премии The Art Newspaper Russia за выдающиеся достижения в искусстве

В Москве состоится ежегодный фестиваль фильмов об искусстве

Его проводит The Art Newspaper Russia

В Москве состоится ежегодный фестиваль фильмов об искусстве

Самые посещаемые художественные музеи Москвы и Петербурга

Со статистикой Минкультуры ознакомилась The Art Newspaper

Самые посещаемые художественные музеи Москвы и Петербурга

The Art Newspaper Russia проведет второй кинофестиваль об искусстве

В программе — девять фильмов о выдающихся мастерах фотографии, живописи, архитектуры и кино

The Art Newspaper Russia проведет второй кинофестиваль об искусстве

The Art Newspaper Russia проведет в Третьяковской галерее фестиваль фильмов об искусстве

Показы пройдут с 8 по 17 сентября

The Art Newspaper Russia проведет в Третьяковской галерее фестиваль фильмов об искусстве

Премия The Art Newspaper Russia опубликовала шорт-лист

За звание «Музей года» соревнуются Третьяковка, ИРРИ и ММОМА

Премия The Art Newspaper Russia опубликовала шорт-лист

Премия The Art Newspaper Russia назвала номинантов

Один из критериев отбора победителей – «включенность номинируемого проекта в мировой художественный контекст»

Премия The Art Newspaper Russia назвала номинантов