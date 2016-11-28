Лауреаты премии The Art Newspaper Russia за выдающиеся достижения в искусстве
Уральская индустриальная биеннале и Владимир Потанин
В Москве состоится ежегодный фестиваль фильмов об искусстве
Его проводит The Art Newspaper Russia
Самые посещаемые художественные музеи Москвы и Петербурга
Со статистикой Минкультуры ознакомилась The Art Newspaper
The Art Newspaper Russia проведет второй кинофестиваль об искусстве
В программе — девять фильмов о выдающихся мастерах фотографии, живописи, архитектуры и кино
The Art Newspaper Russia проведет в Третьяковской галерее фестиваль фильмов об искусстве
Показы пройдут с 8 по 17 сентября
Премия The Art Newspaper Russia опубликовала шорт-лист
За звание «Музей года» соревнуются Третьяковка, ИРРИ и ММОМА
Премия The Art Newspaper Russia назвала номинантов
Один из критериев отбора победителей – «включенность номинируемого проекта в мировой художественный контекст»