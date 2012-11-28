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Интервью: Повар Марья Самсом о необычных форматах ресторанов
Кухня
Интервью: Повар Марья Самсом о необычных форматах ресторановThe Village поговорил с Марьей Самсом, поваром, телеведущей и журналистом, о месте художника в кулинарии и необычных форматах ресторанов.
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Интервью: Повар Марья Самсом о необычных форматах ресторанов
Кухня

Интервью: Повар Марья Самсом о необычных форматах ресторанов The Village поговорил с Марьей Самсом, поваром, телеведущей и журналистом, о месте художника в кулинарии и необычных форматах ресторанов.