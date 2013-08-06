Облако знаний
Business Geek: Главные тренды стартапов, письмо Безоса Washington Post и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Главные тренды стартапов, письмо Безоса Washington Post и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Новости
Основатель Amazon Джефф Безос приобрёл газету The Washington Post за $250 млн
Глава компании Дональд Грэм, чья семья владела газетой несколько поколений, пояснил, что причиной продажи стало печальное положение индустрии печатной прессы
Новости