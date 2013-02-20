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Новости

Подведены результаты конкурса стартапов The Next Web

Почти все места отошли стартапам Runa Capital

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Новости

Подведены результаты конкурса стартапов The Next Web Почти все места отошли стартапам Runa Capital