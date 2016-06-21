«Яндекс» купил TheQuestion. Теперь ответы будут показывать в поисковике
Сервис объединят с «Яндекс.Знатоками»
Работники театра — о предложении отменять спектакли в поддержку Серебренникова
Олег Табаков, Михаил Угаров и Григорий Заславский ответили на предложение Тони Самсоновой
TheQuestion познакомит москвичей с кандидатами в муниципальные депутаты
Сервис опубликовал интервью известных жителей столицы с кандидатами от их округов
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