Амурский тигр у станции метро «Тургеневская»
Рисунок создали в дополнение к «Полосатому экспрессу», который ходит по серой ветке
На цирковом фестивале в Москве покажут номер с управляющей дирижаблем обезьяной
Также в программе мероприятия — выступления пантер, лигров и дрессированных пеликанов
В центре Москвы появится скульптура амурских тигрят
Проект призван обратить внимание на проблемы сохранения окружающей среды
Тигры и леопарды у ГУМа
В центре Москвы появились расписанные национальными узорами и рисунками авангардистов скульптуры тигров и леопардов