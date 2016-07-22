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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Амурский тигр у станции метро «Тургеневская»

Рисунок создали в дополнение к «Полосатому экспрессу», который ходит по серой ветке

Амурский тигр у станции метро «Тургеневская»

На цирковом фестивале в Москве покажут номер с управляющей дирижаблем обезьяной

Также в программе мероприятия — выступления пантер, лигров и дрессированных пеликанов

На цирковом фестивале в Москве покажут номер с управляющей дирижаблем обезьяной

В центре Москвы появится скульптура амурских тигрят

Проект призван обратить внимание на проблемы сохранения окружающей среды

В центре Москвы появится скульптура амурских тигрят

Тигры и леопарды у ГУМа

В центре Москвы появились расписанные национальными узорами и рисунками авангардистов скульптуры тигров и леопардов

Тигры и леопарды у ГУМа

Ко Дню тигра в метро появится тематический поезд

Состав будет посвящён тиграм и леопардам

Ко Дню тигра в метро появится тематический поезд