Тимирязевку хотят лишить охранного статуса. Это позволит отдать земли академии под застройку
«Архнадзор» просит преподавателей и студентов не допустить повторения 2016 года
Ректор Тимирязевки уволила протестовавшего против передачи земель декана
Соловьев подал иск в суд и намерен обжаловать увольнение
Путин пообещал «оставить в покое» земли Тимирязевки
Такое обещание президент дал во время прямой линии
Защитники земель Тимирязевки проведут митинг
Защитникам Тимирязевки предлагают 300 квартир и 7 миллиардов рублей за отобранные земли
Мичуринский сад откроют для горожан
Раньше горожане не могли ходить по территории сада