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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Тимирязевку хотят лишить охранного статуса. Это позволит отдать земли академии под застройку

«Архнадзор» просит преподавателей и студентов не допустить повторения 2016 года

Тимирязевку хотят лишить охранного статуса. Это позволит отдать земли академии под застройку

Ректор Тимирязевки уволила протестовавшего против передачи земель декана

Соловьев подал иск в суд и намерен обжаловать увольнение

Ректор Тимирязевки уволила протестовавшего против передачи земель декана

Путин пообещал «оставить в покое» земли Тимирязевки

Такое обещание президент дал во время прямой линии

Путин пообещал «оставить в покое» земли Тимирязевки

Защитники земель Тимирязевки проведут митинг

Защитникам Тимирязевки предлагают 300 квартир и 7 миллиардов рублей за отобранные земли

Защитники земель Тимирязевки проведут митинг

Мичуринский сад откроют для горожан

Раньше горожане не могли ходить по территории сада

Мичуринский сад откроют для горожан