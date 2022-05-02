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2022-05-02T10:18:12.000+03:00
2 мая 2022
В Большом театре отменили спектакли Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина
Новые знания
Как начать разбираться в современном театре
Самые актуальные московские театры, режиссёры и универсальные постановки для любого уровня подготовки
Новые знания
Как начать разбираться в современном театре
Самые актуальные московские театры, режиссёры и универсальные постановки для любого уровня подготовки