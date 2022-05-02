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В Большом театре отменили спектакли Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина
2 мая 2022

В Большом театре отменили спектакли Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина

Как начать разбираться в современном театре
Как начать разбираться в современном театре Самые актуальные московские театры, режиссёры и универсальные постановки для любого уровня подготовки
Как начать разбираться в современном театре

Как начать разбираться в современном театре
Самые актуальные московские театры, режиссёры и универсальные постановки для любого уровня подготовки