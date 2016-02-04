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Архитектура
Что будут строить вместо хрущевок
Показываем, как должны измениться Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского
Архитектура
Что будут строить вместо хрущевок
Показываем, как должны измениться Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского
Город
В московском метро появятся зоны отдыха
Там можно будет присесть и зарядить гаджет
В московском метро появятся зоны отдыха