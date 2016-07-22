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Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар
Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар

Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели