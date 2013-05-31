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Максим Ноготков хочет продать «Связной банк»
Компания пока не вошла в список активов, доставшихся «ОНЭКСИМ» и НПФ «Благосостояние»
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Максим Ноготков хочет продать «Связной банк» Компания пока не вошла в список активов, доставшихся «ОНЭКСИМ» и НПФ «Благосостояние»
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Банк Тинькова создал коллекторское агентство
«Феникс» будет предоставлять услуги по взысканию просроченной задолженности
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Банк Тинькова создал коллекторское агентство «Феникс» будет предоставлять услуги по взысканию просроченной задолженности
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«ТКС Банк» может открыть собственное коллекторское агентство
Пока же он занимается усилением собственной службы взыскания
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«ТКС Банк» может открыть собственное коллекторское агентство Пока же он занимается усилением собственной службы взыскания
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Банк Тинькова начнёт проводить бесконтактные платежи через смартфоны
С июня услуга будет доступна ограниченному кругу лиц
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