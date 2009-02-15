48 продуктов с вьетнамского рынка в Люблине Столетние яйца, лонган, бок чой, раудут, куриные лапки всех видов, клейкий рис и тофу — The Village подробно рассказывает о продуктах, которые можно купить на вьетнамско-китайском рынке в Москве
Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичками Шеф-повар вегетарианского ресторана Fresh Рикардо Моралес рассказал, как приготовить брускетту с лисичками и тофу в медово-горчичном соусе.
Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичками Шеф-повар вегетарианского ресторана Fresh Рикардо Моралес рассказал, как приготовить брускетту с лисичками и тофу в медово-горчичном соусе.
МИСО СУП В рецепте есть 2 ингридиента, которые не везде продаются. Это паста мисо и тофу.Пасту мисо можно купить в Стокмане или Азбуке вкуса. Что касается тофу то он бывает в Перекрестке, так же есть японский супермаркет "Джапро" на проспекте мира, там я думаю всё это тоже есть (правда я последний раз там был давно) также там большой ассортимент рыбы для приготовления суши.