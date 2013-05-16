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Компания «Яндекс» готова поддержать трёх финалистов Tolstoy Summer Camp
Всего же эксперты отметили 12 проектов, специализирующихся в различных областях: начиная с организации путешествий и заканчивая продажей товаров, изготовленных посредством 3D-печати
Новости
Компания «Яндекс» готова поддержать трёх финалистов Tolstoy Summer Camp Всего же эксперты отметили 12 проектов, специализирующихся в различных областях: начиная с организации путешествий и заканчивая продажей товаров, изготовленных посредством 3D-печати
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«Яндекс» запускает летний лагерь для стартаперов и «островной» интерфейс для сайтов
Российская компания радует множеством новостей
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