Асгард мертв: 5 актеров, которые должны сыграть русского Тора The Village устраивает отечественный Рагнарёк
Асгард мертв: 5 актеров, которые должны сыграть русского Тора The Village устраивает отечественный Рагнарёк
Марвеловский «Тор», «Осколки», экранизация по Агате Кристи, байопики Хармса и Гогена Разбор новинок кинопроката с Алисой Таёжной
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Бизнес Артемия Лебедева, пиксель-арт-проект и студенческая версия хита «Грибов» Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
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Фильмы недели: «Тор-2: Царство тьмы», «Советник», «Игра Эндера» Режиссёр «Игр престолов» взялся за секс-символа с молотком, автор «Старикам тут не место» выдал ещё больше крови, подростковое кино вернулось — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Тор-2: Царство тьмы», «Советник», «Игра Эндера» Режиссёр «Игр престолов» взялся за секс-символа с молотком, автор «Старикам тут не место» выдал ещё больше крови, подростковое кино вернулось — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.