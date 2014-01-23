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Антрополог Жанна Кормина — о том, зачем РПЦ новые и старые храмы
Антрополог Жанна Кормина — о том, зачем РПЦ новые и старые храмы Почему православные верующие — это меньшинство, и станет ли их больше с передачей Исаакиевского собора РПЦ
Антрополог Жанна Кормина — о том, зачем РПЦ новые и старые храмы

Антрополог Жанна Кормина — о том, зачем РПЦ новые и старые храмы
Почему православные верующие — это меньшинство, и станет ли их больше с передачей Исаакиевского собора РПЦ

Россия введёт электронную очередь на границе с Финляндией

Россия вслед за Финляндией введёт электронную очередь на границе между странами. Опробуют систему на пограничном пункте в Светлогорске.

Россия введёт электронную очередь на границе с Финляндией
Россия вслед за Финляндией введёт электронную очередь на границе между странами. Опробуют систему на пограничном пункте в Светлогорске.