Антрополог Жанна Кормина — о том, зачем РПЦ новые и старые храмы Почему православные верующие — это меньшинство, и станет ли их больше с передачей Исаакиевского собора РПЦ
Антрополог Жанна Кормина — о том, зачем РПЦ новые и старые храмы Почему православные верующие — это меньшинство, и станет ли их больше с передачей Исаакиевского собора РПЦ
Россия введёт электронную очередь на границе с Финляндией
Россия вслед за Финляндией введёт электронную очередь на границе между странами. Опробуют систему на пограничном пункте в Светлогорске.