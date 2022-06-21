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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ростуризм: Спрос на отдых в Крыму этим летом упал на 20 %

Ростуризм: Спрос на отдых в Крыму этим летом упал на 20 %

Список: В каких странах россияне провели летный отпуск в 2022 году

Список: В каких странах россияне провели летный отпуск в 2022 году

Предложение дня: Создать морской курорт в Дагестане

Предложение дня: Создать морской курорт в Дагестане

Осенний этап программы туристического кэшбэка начнется 25 августа

Осенний этап программы туристического кэшбэка начнется 25 августа

Россиянам хотят запретить въезд в ЕС. Рассказываем, что об этом известно
Россиянам хотят запретить въезд в ЕС. Рассказываем, что об этом известно И какие ограничения уже введены
Россиянам хотят запретить въезд в ЕС. Рассказываем, что об этом известно

Россиянам хотят запретить въезд в ЕС. Рассказываем, что об этом известно
И какие ограничения уже введены

Как выглядит туристический сезон в Петербурге на фоне ***** и санкций

Как выглядит туристический сезон в Петербурге на фоне ***** и санкций

Как выглядит туристический сезон в Петербурге на фоне ***** и санкций

Как выглядит туристический сезон в Петербурге на фоне ***** и санкций

Россия сняла ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

Россия сняла ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

«Аэрофлот» возобновит полеты в Китай с 22 июля

«Аэрофлот» возобновит полеты в Китай с 22 июля

Россияне смогут посещать Эстонию и Финляндию с туристическими целями

Россияне смогут посещать Эстонию и Финляндию с туристическими целями

Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы

Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы

21 июня 2022

Финляндия снимает ограничения на выдачу виз с 1 июля

Таиланд отменил обязательный карантин для туристов
1 июня 2022

Таиланд отменил обязательный карантин для туристов

Италия отменит ковидные ограничения для россиян с 1 июня
31 мая 2022

Италия отменит ковидные ограничения для россиян с 1 июня

Запретить госслужащим выезжать за рубеж
Предложение дня
11 апреля 2022

Запретить госслужащим выезжать за рубеж

Куба отменила обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну
5 апреля 2022

Куба отменила обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну

Сколько потеряет мировая туриндустрия без россиян
Цифра дня
31 марта 2022

Сколько потеряет мировая туриндустрия без россиян

Малайзия открывает границы для привитых туристов
9 марта 2022

Малайзия открывает границы для привитых туристов

1 марта 2022

Росавиация посоветовала застрявшим за границей самостоятельно возвращаться домой

S7 отменила все рейсы в Европу до 13 марта
25 февраля 2022

S7 отменила все рейсы в Европу до 13 марта

Программу туристического кешбэка продлят до 15 апреля
обновлено7 апреля 2022

Программу туристического кешбэка продлят до 15 апреля

С началом весны для въезда в Латвию туристам понадобится только ПЦР-тест
17 февраля 2022

С началом весны для въезда в Латвию туристам понадобится только ПЦР-тест

Вьетнам разрешил въезд переболевшим туристам без прививки
10 февраля 2022

Вьетнам разрешил въезд переболевшим туристам без прививки

7 февраля 2022

Австралия откроет границы для вакцинированных туристов

3 февраля 2022

Евросоюз готовится выдавать цифровые пропуска людям, привитым российскими вакцинами

Филиппины разрешат привитым туристам въезд в страну с 16 февраля
28 января 2022

Филиппины разрешат привитым туристам въезд в страну с 16 февраля

В Москве пройдут ночные экскурсии по метро и отелю «Националь»
24 января 2022

В Москве пройдут ночные экскурсии по метро и отелю «Националь»

21 января 2022

С 1 марта Кипр отменит сдачу ПЦР-теста для привитых «Спутником» туристов

Израиль и Россию впервые свяжет морское сообщение: Из Сочи в Хайфу можно будет добраться на лайнере
17 января 2022

Израиль и Россию впервые свяжет морское сообщение: Из Сочи в Хайфу можно будет добраться на лайнере

14 января 2022

Российских туристов начали прививать «Пфайзером» в Турции

14 января 2022

Черногория разрешила въезд непривитым туристам до 19 января

9 декабря 2021

Новогодние туры по России подешевели

27 ноября 2021

Россия ограничит въезд из Гонконга и нескольких стран Африки из-за нового штамма коронавируса

«Я уехал зимовать в тропики»
«Я уехал зимовать в тропики» Сложно ли сейчас поехать на зимовку и сколько это стоит
«Я уехал зимовать в тропики»

«Я уехал зимовать в тропики»
Сложно ли сейчас поехать на зимовку и сколько это стоит

Предложение дня
22 сентября 2021

Продавать вакцинные туры за границу

Израиль разрешил приезжать группам туристов
6 сентября 2021

Израиль разрешил приезжать группам туристов

Список
24 августа 2021

Куда москвичи поедут путешествовать на поездах этой осенью

обновлено27 августа 2021

Таиланд отменил карантин для привитых «Спутником V»

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V» Составили список таких стран
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Составили список таких стран

Болгария отменила ПЦР-тесты для привитых туристов
29 июля 2021

Болгария отменила ПЦР-тесты для привитых туристов

26 июля 2021

Венгрия разрешила въезд привитым россиянам

Гонконг увеличил срок карантина для прибывающих из России
12 июля 2021

Гонконг увеличил срок карантина для прибывающих из России

Сыр, пещеры и горные походы: Зачем ехать в Адыгею

Сыр, пещеры и горные походы: Зачем ехать в Адыгею

Сыр, пещеры и горные походы: Зачем ехать в Адыгею

Сыр, пещеры и горные походы: Зачем ехать в Адыгею

Опрос
15 июня 2021

Жители каких городов России хотели бы видеть больше туристов в своих регионах

1 мая 2021

Италия с 3 мая возобновит выдачу туристических виз. Но только тем, у кого она истекла в 2020 или 2021 году

Прогноз
20 апреля 2021

Италия запланировала открыть границы для российских туристов летом 2021 года

13 апреля 2021

Израиль разрешил въезд для групп привитых от коронавируса туристов с 23 мая

26 марта 2021

Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для привившихся от коронавируса туристов

обновлено21 июля 2021

Кипр изменил правила въезда для туристов. Теперь нужен пропуск с ПЦР-тестом или прививкой

«Я училась серфить на Камчатке»
«Я училась серфить на Камчатке» Почему стоит попробовать серфинг в холодных водах Тихого океана
«Я училась серфить на Камчатке»

«Я училась серфить на Камчатке»
Почему стоит попробовать серфинг в холодных водах Тихого океана

1 октября 2020

Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних каникул

Гид по острову Сахалин
Гид по острову Сахалин Искупаться в Охотском море и объесться икрой
Гид по острову Сахалин

Гид по острову Сахалин
Искупаться в Охотском море и объесться икрой

Большой гид по Турции, которая вас удивит
Большой гид по Турции, которая вас удивит Марсианские пейзажи, яхтинг и бараньи кишки
Большой гид по Турции, которая вас удивит

Большой гид по Турции, которая вас удивит
Марсианские пейзажи, яхтинг и бараньи кишки

Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка
Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка А также восстановленный сад Бенуа и запустение Ольгинского пруда
Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка

Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка
А также восстановленный сад Бенуа и запустение Ольгинского пруда

Ссылка дня
9 сентября 2020

Чат-бот для путешествий по России от Facebook

Степи, курганы и шаманы: Зачем лететь в Хакасию
Степи, курганы и шаманы: Зачем лететь в Хакасию Своя Шотландия в Южной Сибири
Степи, курганы и шаманы: Зачем лететь в Хакасию

Степи, курганы и шаманы: Зачем лететь в Хакасию
Своя Шотландия в Южной Сибири

17 августа 2020

«Победа» запустила распродажу билетов по России

Цифра дня
4 августа 2020

Сколько денег потеряла Россия из-за отсутствия иностранных туристов

обновлено6 августа 2020

Черногория разрешила въезд россиянам

Совет дня
31 июля 2020

Не покупать билеты за рубеж заранее

Цифра дня
31 июля 2020

Сколько денег туриндустрия потеряла из-за коронавируса

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