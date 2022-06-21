Финляндия снимает ограничения на выдачу виз с 1 июля
Таиланд отменил обязательный карантин для туристов
Италия отменит ковидные ограничения для россиян с 1 июня
Предложение дня
Запретить госслужащим выезжать за рубеж
Куба отменила обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну
Цифра дня
Сколько потеряет мировая туриндустрия без россиян
Малайзия открывает границы для привитых туристов
Росавиация посоветовала застрявшим за границей самостоятельно возвращаться домой
S7 отменила все рейсы в Европу до 13 марта
Программу туристического кешбэка продлят до 15 апреля
С началом весны для въезда в Латвию туристам понадобится только ПЦР-тест
Вьетнам разрешил въезд переболевшим туристам без прививки
Австралия откроет границы для вакцинированных туристов
Евросоюз готовится выдавать цифровые пропуска людям, привитым российскими вакцинами
Филиппины разрешат привитым туристам въезд в страну с 16 февраля
В Москве пройдут ночные экскурсии по метро и отелю «Националь»
С 1 марта Кипр отменит сдачу ПЦР-теста для привитых «Спутником» туристов
Израиль и Россию впервые свяжет морское сообщение: Из Сочи в Хайфу можно будет добраться на лайнере
Российских туристов начали прививать «Пфайзером» в Турции
Черногория разрешила въезд непривитым туристам до 19 января
Новогодние туры по России подешевели
Россия ограничит въезд из Гонконга и нескольких стран Африки из-за нового штамма коронавируса
Предложение дня
Продавать вакцинные туры за границу
Израиль разрешил приезжать группам туристов
Список
Куда москвичи поедут путешествовать на поездах этой осенью
Таиланд отменил карантин для привитых «Спутником V»
Болгария отменила ПЦР-тесты для привитых туристов
Венгрия разрешила въезд привитым россиянам
Гонконг увеличил срок карантина для прибывающих из России
Опрос
Жители каких городов России хотели бы видеть больше туристов в своих регионах
Италия с 3 мая возобновит выдачу туристических виз. Но только тем, у кого она истекла в 2020 или 2021 году
Прогноз
Италия запланировала открыть границы для российских туристов летом 2021 года
Израиль разрешил въезд для групп привитых от коронавируса туристов с 23 мая
Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для привившихся от коронавируса туристов
Кипр изменил правила въезда для туристов. Теперь нужен пропуск с ПЦР-тестом или прививкой
Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних каникул
Ссылка дня
Чат-бот для путешествий по России от Facebook
«Победа» запустила распродажу билетов по России
Цифра дня
Сколько денег потеряла Россия из-за отсутствия иностранных туристов
Черногория разрешила въезд россиянам
Совет дня
Не покупать билеты за рубеж заранее
Цифра дня
Сколько денег туриндустрия потеряла из-за коронавируса