RuTracker принимает заявки на создание личных «зеркал» для обхода блокировок
Для этого надо подать заявку на сайте
У RuTracker.org появится бот в Telegram
Правообладатели уже требовали от администрации мессенджера запретить нелегальное распространение контента
Суд отказался закрывать «зеркала» RuTracker
Своё решение суд объяснил тем, что истцы не указали доменное имя и адреса сайтов
RuTracker.org хотят лишить домена
Правообладатели недовольны, что блокировка ресурса не принесла должного результата
RuTracker.org лишил правообладателей права удалять раздачи
Таким образом администрация торрент-трекера отреагировала на решение суда о бессрочной блокировке ресурса
«Ростелеком» начал блокировку RuTracker.org (обновлено)
Решение о «вечной блокировке» торрент-трекера вступило в силу 22 января
Решение о бессрочной блокировке RuTracker.org вступило в силу
Суд не принял жалобы от пользователей ресурса
В России навсегда заблокировали 13 торрент-трекеров
Это первое подобное решение суда, официально вступившее в силу
Советник Путина по интернету оказался владельцем торрент-трекера
По словам самого Клименко, в этом нет ничего незаконного
Пользователи Rutracker.org пожаловались в суд на блокировку ресурса
Жалобу подписали 7 тысяч человек
RuTracker проведёт тестирование по обходу блокировки
Для этого сайт закроет всем российским пользователям доступ на один день