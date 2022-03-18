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МЫ В СОЦСЕТЯХ

18 марта 2022

RuTracker закроет доступ для пользователей из России

RuTracker принимает заявки на создание личных «зеркал» для обхода блокировок

Для этого надо подать заявку на сайте

RuTracker принимает заявки на создание личных «зеркал» для обхода блокировок

У RuTracker.org появится бот в Telegram

Правообладатели уже требовали от администрации мессенджера запретить нелегальное распространение контента

У RuTracker.org появится бот в Telegram

Суд отказался закрывать «зеркала» RuTracker

Своё решение суд объяснил тем, что истцы не указали доменное имя и адреса сайтов

Суд отказался закрывать «зеркала» RuTracker

RuTracker.org хотят лишить домена

Правообладатели недовольны, что блокировка ресурса не принесла должного результата

RuTracker.org хотят лишить домена

RuTracker.org лишил правообладателей права удалять раздачи

Таким образом администрация торрент-трекера отреагировала на решение суда о бессрочной блокировке ресурса

RuTracker.org лишил правообладателей права удалять раздачи

«Ростелеком» начал блокировку RuTracker.org (обновлено)

Решение о «вечной блокировке» торрент-трекера вступило в силу 22 января

«Ростелеком» начал блокировку RuTracker.org (обновлено)

Решение о бессрочной блокировке RuTracker.org вступило в силу

Суд не принял жалобы от пользователей ресурса

Решение о бессрочной блокировке RuTracker.org вступило в силу

В России навсегда заблокировали 13 торрент-трекеров

Это первое подобное решение суда, официально вступившее в силу

В России навсегда заблокировали 13 торрент-трекеров

Советник Путина по интернету оказался владельцем торрент-трекера

По словам самого Клименко, в этом нет ничего незаконного

Советник Путина по интернету оказался владельцем торрент-трекера

Пользователи Rutracker.org пожаловались в суд на блокировку ресурса

Жалобу подписали 7 тысяч человек

Пользователи Rutracker.org пожаловались в суд на блокировку ресурса

RuTracker проведёт тестирование по обходу блокировки

Для этого сайт закроет всем российским пользователям доступ на один день

RuTracker проведёт тестирование по обходу блокировки