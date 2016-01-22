К зиме на трассе Москва — Петербург протестируют беспилотные автомобили
В качестве участка для испытаний выбрали объездную дорогу у Вышнего Волочка
Два участка строящейся трассы Москва – Санкт-Петербург стали платными
Участки находятся в Тверской и Нижегородской областях
Цены на проезд по трассе М-11 снизят с 4 февраля
Скидка на проезд днём составит 29 % и будет действовать до апреля
Генпрокуратура потребовала изменить цены на трассе М11
Главе «Автодора», согласовывавшего тарифы, уже вынесли предостережение
На трассе М-11 введут тарифы со скидками до 70 %
Для разных категорий водителей введут четыре тарифа, которые позволят снизить расходы на проезд до 70 %