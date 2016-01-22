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МЫ В СОЦСЕТЯХ

К зиме на трассе Москва — Петербург протестируют беспилотные автомобили

В качестве участка для испытаний выбрали объездную дорогу у Вышнего Волочка

К зиме на трассе Москва — Петербург протестируют беспилотные автомобили

Два участка строящейся трассы Москва – Санкт-Петербург стали платными

Участки находятся в Тверской и Нижегородской областях

Два участка строящейся трассы Москва – Санкт-Петербург стали платными

Цены на проезд по трассе М-11 снизят с 4 февраля

Скидка на проезд днём составит 29 % и будет действовать до апреля

Цены на проезд по трассе М-11 снизят с 4 февраля

Генпрокуратура потребовала изменить цены на трассе М11

Главе «Автодора», согласовывавшего тарифы, уже вынесли предостережение

Генпрокуратура потребовала изменить цены на трассе М11

На трассе М-11 введут тарифы со скидками до 70 %

Для разных категорий водителей введут четыре тарифа, которые позволят снизить расходы на проезд до 70 %

На трассе М-11 введут тарифы со скидками до 70 %