Новости
К зиме на трассе Москва — Петербург протестируют беспилотные автомобили
В качестве участка для испытаний выбрали объездную дорогу у Вышнего Волочка
Новости
К зиме на трассе Москва — Петербург протестируют беспилотные автомобили В качестве участка для испытаний выбрали объездную дорогу у Вышнего Волочка
Новости
Два участка строящейся трассы Москва – Санкт-Петербург стали платными
Участки находятся в Тверской и Нижегородской областях
Новости
Два участка строящейся трассы Москва – Санкт-Петербург стали платными Участки находятся в Тверской и Нижегородской областях
Транспорт
Цены на проезд по трассе М-11 снизят с 4 февраля
Скидка на проезд днём составит 29 % и будет действовать до апреля
Транспорт
Цены на проезд по трассе М-11 снизят с 4 февраля Скидка на проезд днём составит 29 % и будет действовать до апреля
Новости
Генпрокуратура потребовала изменить цены на трассе М11
Главе «Автодора», согласовывавшего тарифы, уже вынесли предостережение
Новости
Генпрокуратура потребовала изменить цены на трассе М11 Главе «Автодора», согласовывавшего тарифы, уже вынесли предостережение
Транспорт
На трассе М-11 введут тарифы со скидками до 70 %
Для разных категорий водителей введут четыре тарифа, которые позволят снизить расходы на проезд до 70 %
Транспорт