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Новости

К зиме на трассе Москва — Петербург протестируют беспилотные автомобили

В качестве участка для испытаний выбрали объездную дорогу у Вышнего Волочка

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Новости

К зиме на трассе Москва — Петербург протестируют беспилотные автомобили В качестве участка для испытаний выбрали объездную дорогу у Вышнего Волочка

Новости

Два участка строящейся трассы Москва – Санкт-Петербург стали платными

Участки находятся в Тверской и Нижегородской областях

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Новости

Два участка строящейся трассы Москва – Санкт-Петербург стали платными Участки находятся в Тверской и Нижегородской областях

Транспорт

Цены на проезд по трассе М-11 снизят с 4 февраля

Скидка на проезд днём составит 29 % и будет действовать до апреля

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Транспорт

Цены на проезд по трассе М-11 снизят с 4 февраля Скидка на проезд днём составит 29 % и будет действовать до апреля

Новости

Генпрокуратура потребовала изменить цены на трассе М11

Главе «Автодора», согласовывавшего тарифы, уже вынесли предостережение

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Новости

Генпрокуратура потребовала изменить цены на трассе М11 Главе «Автодора», согласовывавшего тарифы, уже вынесли предостережение

Транспорт

На трассе М-11 введут тарифы со скидками до 70 %

Для разных категорий водителей введут четыре тарифа, которые позволят снизить расходы на проезд до 70 %

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Транспорт

На трассе М-11 введут тарифы со скидками до 70 % Для разных категорий водителей введут четыре тарифа, которые позволят снизить расходы на проезд до 70 %