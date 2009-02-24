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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Возле бассейна «Чайка» появится современный спортцентр с панорамным рестораном

Власти решили довести до ума долгострой в Турчаниновом переулке

Возле бассейна «Чайка» появится современный спортцентр с панорамным рестораном

Как выглядит флагманский «Декатлон» на ЗИЛе с тренажерным залом и ЗОЖ-кафе

В магазине можно позаниматься спортом бесплатно

Как выглядит флагманский «Декатлон» на ЗИЛе с тренажерным залом и ЗОЖ-кафе

Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit

Приложение интегрируется с очками и велотренажерами

Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit

В Москве открылся первый спортивный клуб с полосой препятствий Ninjafit

Длина трассы составляет более 180 метров

В Москве открылся первый спортивный клуб с полосой препятствий Ninjafit

Самый дорогой и самый дешевый абонемент на фитнес
Самый дорогой и самый дешевый абонемент на фитнес The Village сравнил стоимость клубных карт фитнес-центров Москвы
Самый дорогой и самый дешевый абонемент на фитнес

Самый дорогой и самый дешевый абонемент на фитнес
The Village сравнил стоимость клубных карт фитнес-центров Москвы

Еда и Тренажерный зал Скажу сразу пост не предназначен для бодибилдеров или gym bunnies, никаких чудовищно жестких диет тут нет. Есть практические рекомендации по питанию, чтобы голова во время тренировки не кружилась, мышцы были твердыми, настроение хорошим, иммунитет крепким.

Еда и Тренажерный зал