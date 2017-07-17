Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители

Шоу пройдет в Zoom

«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители

На Мясницкой откроется кофейня Paulig с едой и обучением на бариста

Бренд хочет улучшить узнаваемость среди горожан

На Мясницкой откроется кофейня Paulig с едой и обучением на бариста

«Шалаш» проведет тренинги по работе с трудными подростками

Участники смогут узнать, как стать частью команды проекта

«Шалаш» проведет тренинги по работе с трудными подростками

Проект InLiberty проведет двухдневный тренинг по критическому мышлению

Занятия состоятся 9 и 10 декабря

Проект InLiberty проведет двухдневный тренинг по критическому мышлению

В Москве запустили тренинг о том, как выжить во время катастрофы

Занятия проводят сотрудники МЧС

В Москве запустили тренинг о том, как выжить во время катастрофы