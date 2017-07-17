«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители
Шоу пройдет в Zoom
На Мясницкой откроется кофейня Paulig с едой и обучением на бариста
Бренд хочет улучшить узнаваемость среди горожан
«Шалаш» проведет тренинги по работе с трудными подростками
Участники смогут узнать, как стать частью команды проекта
Проект InLiberty проведет двухдневный тренинг по критическому мышлению
Занятия состоятся 9 и 10 декабря
В Москве запустили тренинг о том, как выжить во время катастрофы
Занятия проводят сотрудники МЧС