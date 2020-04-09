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В московском доме престарелых произошел пожар. Четыре человека погибли

Еще 16 пострадали

В московском доме престарелых произошел пожар. Четыре человека погибли
Еще 16 пострадали