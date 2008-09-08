НОВОГОДНИЕ СКИДКИ В WORKSHOP-STORE Мы рады приветствовать Вас на страничке шоу-рума "WORKSHOP". В течение последних 6-ти лет мы тщательно отбираем самую модную, стильную и актуальную одежду, соответствующую тенденциям сезона, и привозим ее для Вас из Европы. Наши баеры очень ответственно подходят к выбору всей линейки, что представлена в нашем сторе и она полностью соответствует всем трендам и веяниям текущего периода.