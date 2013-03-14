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Новости

Спортивный сайт Tribuna.com адаптировали под Белоруссию

За его контентную часть отвечает редакция местного портала Goals.by, а за технологии и интерактив — Tribuna Digital

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Новости

Спортивный сайт Tribuna.com адаптировали под Белоруссию За его контентную часть отвечает редакция местного портала Goals.by, а за технологии и интерактив — Tribuna Digital

Новости

Sports.ru открыл украинскую версию — Tribuna.com

Редакцию возглавил Александр Ткач, который ранее работал редактором в Sports.ru.

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Новости

Sports.ru открыл украинскую версию — Tribuna.com Редакцию возглавил Александр Ткач, который ранее работал редактором в Sports.ru.