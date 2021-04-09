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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Гараж» и МУАР откроют выставку — продолжение 2-й Триеннале российского современного искусства
9 апреля 2021

«Гараж» и МУАР откроют выставку — продолжение 2-й Триеннале российского современного искусства

Худи A.D.E.D. в коллаборации с музеем «Гараж»
Товар дня
31 октября 2020

Худи A.D.E.D. в коллаборации с музеем «Гараж»

Александр Гудков разбирается с современным искусством у психотерапевта в рекламе «Гаража»
Видео дня
28 октября 2020

Александр Гудков разбирается с современным искусством у психотерапевта в рекламе «Гаража»

В Музее Щусева открылась выставка итальянского дизайнера Марио Беллини

В экспозицию вошли его самые популярные экспонаты

В Музее Щусева открылась выставка итальянского дизайнера Марио Беллини

Российский павильон, посвященный Москве-реке, стал призером Миланской триеннале

Увидеть экспозицию можно до 1 сентября

Российский павильон, посвященный Москве-реке, стал призером Миланской триеннале

Открыт конкурс историй о Москве-реке для выставки на Миланской триеннале

Поучаствовать могут все желающие

Открыт конкурс историй о Москве-реке для выставки на Миланской триеннале

Музей «Гараж» запустит триеннале современного искусства России

Тему триеннале пока не определили

Музей «Гараж» запустит триеннале современного искусства России