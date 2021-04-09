9 апреля 2021
«Гараж» и МУАР откроют выставку — продолжение 2-й Триеннале российского современного искусства
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28 октября 2020
Александр Гудков разбирается с современным искусством у психотерапевта в рекламе «Гаража»
В Музее Щусева открылась выставка итальянского дизайнера Марио Беллини
В экспозицию вошли его самые популярные экспонаты
Российский павильон, посвященный Москве-реке, стал призером Миланской триеннале
Увидеть экспозицию можно до 1 сентября
Открыт конкурс историй о Москве-реке для выставки на Миланской триеннале
Поучаствовать могут все желающие
Музей «Гараж» запустит триеннале современного искусства России
Тему триеннале пока не определили