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Фасады исторических зданий в Москве подсветят триколором в честь Дня России

Подсветку будут включать по вечерам с 10 по 13 июня

Фасады исторических зданий в Москве подсветят триколором в честь Дня России
Подсветку будут включать по вечерам с 10 по 13 июня

Просьба дня: Повесить российский флаг на балконе

Работники московских ДЭЗов просят горожан вывесить триколоры на балконах своих квартир

Просьба дня: Повесить российский флаг на балконе
Работники московских ДЭЗов просят горожан вывесить триколоры на балконах своих квартир

Баннер с неправильным триколором сняли с ФСКН

Баннер, на котором изображён искажённый российский триколор, решили снять со здания ФСКН.

Баннер с неправильным триколором сняли с ФСКН
Баннер, на котором изображён искажённый российский триколор, решили снять со здания ФСКН.