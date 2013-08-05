Фасады исторических зданий в Москве подсветят триколором в честь Дня России
Подсветку будут включать по вечерам с 10 по 13 июня
Фасады исторических зданий в Москве подсветят триколором в честь Дня России Подсветку будут включать по вечерам с 10 по 13 июня
Просьба дня: Повесить российский флаг на балконе
Работники московских ДЭЗов просят горожан вывесить триколоры на балконах своих квартир
Просьба дня: Повесить российский флаг на балконе Работники московских ДЭЗов просят горожан вывесить триколоры на балконах своих квартир
Баннер с неправильным триколором сняли с ФСКН
Баннер, на котором изображён искажённый российский триколор, решили снять со здания ФСКН.