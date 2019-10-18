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«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль

В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

NYX проведет в инстаграме онлайн-фестиваль с концертами молодых музыканток

Zoom-гримерка, мастер-классы визажистов и другие активности с 11 по 19 мая

NYX проведет в инстаграме онлайн-фестиваль с концертами молодых музыканток
Zoom-гримерка, мастер-классы визажистов и другие активности с 11 по 19 мая

От кафе «Стирка» до контракта с Universal: Удивительная история группы «Трипинадва»
От кафе «Стирка» до контракта с Universal: Удивительная история группы «Трипинадва» Которая шла к своему первому альбому почти десять лет
От кафе «Стирка» до контракта с Universal: Удивительная история группы «Трипинадва»

От кафе «Стирка» до контракта с Universal: Удивительная история группы «Трипинадва»
Которая шла к своему первому альбому почти десять лет

«Трипинадва» наконец представят дебютный альбом. Уже появился клип на песню «Кашка на молоке»

Релиз ждали с 2014 года

«Трипинадва» наконец представят дебютный альбом. Уже появился клип на песню «Кашка на молоке»
Релиз ждали с 2014 года