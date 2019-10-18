«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
NYX проведет в инстаграме онлайн-фестиваль с концертами молодых музыканток
Zoom-гримерка, мастер-классы визажистов и другие активности с 11 по 19 мая
NYX проведет в инстаграме онлайн-фестиваль с концертами молодых музыканток Zoom-гримерка, мастер-классы визажистов и другие активности с 11 по 19 мая
От кафе «Стирка» до контракта с Universal: Удивительная история группы «Трипинадва» Которая шла к своему первому альбому почти десять лет