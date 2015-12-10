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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Из-за обрушения здания на Трубной пострадали как минимум три человека

Здание находилось на реконструкции

Из-за обрушения здания на Трубной пострадали как минимум три человека

Трубную улицу перекроют для транспорта на выходные

Ограничения движения продлятся с 12 по 14 августа

Трубную улицу перекроют для транспорта на выходные

Завтраки с шампанским в Москве
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
Завтраки с шампанским в Москве

Завтраки с шампанским в Москве
The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином

На месте «Рулета» открылось кафе авторской кухни Pipe

На кухне заведения работают выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu и бывший шеф-повар паба «Сова и топор»

На месте «Рулета» открылось кафе авторской кухни Pipe

На Трубной открылся крафтовый бар «Герои»

Цены на пиво в баре варьируются от 200 до 280 рублей за пинту

На Трубной открылся крафтовый бар «Герои»