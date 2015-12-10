Из-за обрушения здания на Трубной пострадали как минимум три человека
Здание находилось на реконструкции
Трубную улицу перекроют для транспорта на выходные
Ограничения движения продлятся с 12 по 14 августа
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
На месте «Рулета» открылось кафе авторской кухни Pipe
На кухне заведения работают выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu и бывший шеф-повар паба «Сова и топор»
На Трубной открылся крафтовый бар «Герои»
Цены на пиво в баре варьируются от 200 до 280 рублей за пинту