Регионы, которые массово покидает работающее население
И куда стремятся попасть трудовые мигранты
Регионы, которые массово покидает работающее население И куда стремятся попасть трудовые мигранты
На сайте миграционного центра запустили личный кабинет для трудовых мигрантов
В нем можно посмотреть статус патента на работу и проверить свои платежи
На сайте миграционного центра запустили личный кабинет для трудовых мигрантов В нем можно посмотреть статус патента на работу и проверить свои платежи
Для трудовых мигрантов сняли обучающий фильм
Его покажут в Узбекистане, Таджикистане, Молдавии, Украине и Азербайджане
Для трудовых мигрантов сняли обучающий фильм Его покажут в Узбекистане, Таджикистане, Молдавии, Украине и Азербайджане
Директор Института миграционной политики — о различии миграции и терроризма
Исследователь миграции уверена, что России нужна более гибкая миграционная политика
Директор Института миграционной политики — о различии миграции и терроризма Исследователь миграции уверена, что России нужна более гибкая миграционная политика
В России впервые с 2013 года отметили прирост миграции
Об этом говорится в специальном докладе Росстата
В России впервые с 2013 года отметили прирост миграции Об этом говорится в специальном докладе Росстата
Как и зачем знакомить мигрантов с местными жителями Научный работник Института востоковедения РАН Игорь Савин рассказал The Village о том, как подружить трудовых мигрантов и жителей дома-квартала на периферии Москвы
Исследователи мигрантов о памирских свадьбах, узбекских лепёшках и киргизских дискотеках The Village узнал у исследователей московских сообществ мигрантов о тайном Киргизтауне внутри Москвы, о том, как отличить азербайджанское кафе от узбекского и чего боятся киргизские девушки
Люди в городе: Русские дворники в Кронштадте Петербургская редакция The Village отправилась в Кронштадт, где в качестве эксперимента всех дворников-мигрантов заменили на местных, и узнала, что из этого вышло.
Проблема слабого звена: Почему нужно ограничить число иностранных рабочих Гендиректор портала Superjob.ru Алексей Захаров рассуждает о российском рынке труда и приходит к неутешительным выводам.
Петербургский депутат предложила ввести артистические визы
Депутат петербургского ЗакСа Анастасия Мельникова, известная по роли следователя Абдуловой в «Улицах разбитых фонарей», предложила упростить визовый режим для зарубежных артистов.