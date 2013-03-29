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Новости

Регионы, которые массово покидает работающее население

И куда стремятся попасть трудовые мигранты

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Новости

Регионы, которые массово покидает работающее население И куда стремятся попасть трудовые мигранты

Новости

На сайте миграционного центра запустили личный кабинет для трудовых мигрантов

В нем можно посмотреть статус патента на работу и проверить свои платежи

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Новости

На сайте миграционного центра запустили личный кабинет для трудовых мигрантов В нем можно посмотреть статус патента на работу и проверить свои платежи

Новости

Для трудовых мигрантов сняли обучающий фильм

Его покажут в Узбекистане, Таджикистане, Молдавии, Украине и Азербайджане

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Новости

Для трудовых мигрантов сняли обучающий фильм Его покажут в Узбекистане, Таджикистане, Молдавии, Украине и Азербайджане

Новости

Директор Института миграционной политики — о различии миграции и терроризма

Исследователь миграции уверена, что России нужна более гибкая миграционная политика

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Директор Института миграционной политики — о различии миграции и терроризма
Новости

Директор Института миграционной политики — о различии миграции и терроризма Исследователь миграции уверена, что России нужна более гибкая миграционная политика

Город

В России впервые с 2013 года отметили прирост миграции

Об этом говорится в специальном докладе Росстата

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Город

В России впервые с 2013 года отметили прирост миграции Об этом говорится в специальном докладе Росстата

Как и зачем знакомить мигрантов с местными жителями
Город
Как и зачем знакомить мигрантов с местными жителями Научный работник Института востоковедения РАН Игорь Савин рассказал The Village о том, как подружить трудовых мигрантов и жителей дома-квартала на периферии Москвы
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Как и зачем знакомить мигрантов с местными жителями
Город

Как и зачем знакомить мигрантов с местными жителями Научный работник Института востоковедения РАН Игорь Савин рассказал The Village о том, как подружить трудовых мигрантов и жителей дома-квартала на периферии Москвы

Исследователи мигрантов о памирских свадьбах, узбекских лепёшках и киргизских дискотеках
Что нового
Исследователи мигрантов о памирских свадьбах, узбекских лепёшках и киргизских дискотекахThe Village узнал у исследователей московских сообществ мигрантов о тайном Киргизтауне внутри Москвы, о том, как отличить азербайджанское кафе от узбекского и чего боятся киргизские девушки
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Исследователи мигрантов о памирских свадьбах, узбекских лепёшках и киргизских дискотеках
Что нового

Исследователи мигрантов о памирских свадьбах, узбекских лепёшках и киргизских дискотеках The Village узнал у исследователей московских сообществ мигрантов о тайном Киргизтауне внутри Москвы, о том, как отличить азербайджанское кафе от узбекского и чего боятся киргизские девушки

Люди в городе: Русские дворники в Кронштадте
Люди в городе
Люди в городе: Русские дворники в КронштадтеПетербургская редакция The Village отправилась в Кронштадт, где в качестве эксперимента всех дворников-мигрантов заменили на местных, и узнала, что из этого вышло.
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Люди в городе: Русские дворники в Кронштадте
Люди в городе

Люди в городе: Русские дворники в Кронштадте Петербургская редакция The Village отправилась в Кронштадт, где в качестве эксперимента всех дворников-мигрантов заменили на местных, и узнала, что из этого вышло.

Проблема слабого звена: Почему нужно ограничить число иностранных рабочих
Менеджмент
Проблема слабого звена: Почему нужно ограничить число иностранных рабочихГендиректор портала Superjob.ru Алексей Захаров рассуждает о российском рынке труда и приходит к неутешительным выводам.
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Проблема слабого звена: Почему нужно ограничить число иностранных рабочих
Менеджмент

Проблема слабого звена: Почему нужно ограничить число иностранных рабочих Гендиректор портала Superjob.ru Алексей Захаров рассуждает о российском рынке труда и приходит к неутешительным выводам.

Ситуация

Петербургский депутат предложила ввести артистические визы

Депутат петербургского ЗакСа Анастасия Мельникова, известная по роли следователя Абдуловой в «Улицах разбитых фонарей», предложила упростить визовый режим для зарубежных артистов.

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Ситуация

Петербургский депутат предложила ввести артистические визы Депутат петербургского ЗакСа Анастасия Мельникова, известная по роли следователя Абдуловой в «Улицах разбитых фонарей», предложила упростить визовый режим для зарубежных артистов.

Город

Цифра дня: Сколько москвичей стали петербуржцами

За последние два года в Санкт-Петербург уехали около 100 тысяч москвичей.

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Город

Цифра дня: Сколько москвичей стали петербуржцами За последние два года в Санкт-Петербург уехали около 100 тысяч москвичей.