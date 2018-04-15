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Новости

Для Центра международной торговли построят новый небоскреб в форме кристалла. Вот каким он будет

Правда, новый комплекс со смотровой площадкой придется ждать около 10 лет

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Новости

Для Центра международной торговли построят новый небоскреб в форме кристалла. Вот каким он будет Правда, новый комплекс со смотровой площадкой придется ждать около 10 лет

«Я работаю в Центре международной торговли»
Где ты работаешь
«Я работаю в Центре международной торговли»Как за 40 лет изменился первый бизнес-центр СССР
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«Я работаю в Центре международной торговли»
Где ты работаешь

«Я работаю в Центре международной торговли» Как за 40 лет изменился первый бизнес-центр СССР

Новости

Делегаты из 80 стран съедутся в Москву на конференцию по ВИЧ/СПИДу

Мероприятие продлится три дня в Центре международной торговли

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Новости

Делегаты из 80 стран съедутся в Москву на конференцию по ВИЧ/СПИДу Мероприятие продлится три дня в Центре международной торговли