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МЫ В СОЦСЕТЯХ

ЦСР представил альтернативный план развития России на шесть лет

Эксперты считают, что каждому россиянину должны дать возможность открыть бизнес

ЦСР представил альтернативный план развития России на шесть лет

Эксперты из ВШЭ предложили создать службу патроната для детей

Специалисты представили доклад с предложениями по совершенствованию сферы образования

Эксперты из ВШЭ предложили создать службу патроната для детей

Сколько россиян хотят заниматься бизнесом

Около 65 % населения считают, что предпринимательская деятельность — достойная и позитивная профессия

Сколько россиян хотят заниматься бизнесом

Путин поручил создать альтернативу экономической программе Кудрина

Предложения Столыпинского клуба об обеспечении ускоренного экономического роста дополнятся видением структурных реформ

Путин поручил создать альтернативу экономической программе Кудрина

Кудрин и Улюкаев подготовили новую экономическую программу для Путина

Кудрин и Улюкаев предлагают проводить структурные реформы и финансировать экспорт

Кудрин и Улюкаев подготовили новую экономическую программу для Путина

Кудрин напишет новую экономическую программу для Путина

Бывший министр финансов собирается разрабатывать новую стратегию развития экономики страны за пределами правительства

Кудрин напишет новую экономическую программу для Путина