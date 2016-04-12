ЦСР представил альтернативный план развития России на шесть лет
Эксперты считают, что каждому россиянину должны дать возможность открыть бизнес
ЦСР представил альтернативный план развития России на шесть лет Эксперты считают, что каждому россиянину должны дать возможность открыть бизнес
Эксперты из ВШЭ предложили создать службу патроната для детей
Специалисты представили доклад с предложениями по совершенствованию сферы образования
Эксперты из ВШЭ предложили создать службу патроната для детей Специалисты представили доклад с предложениями по совершенствованию сферы образования
Сколько россиян хотят заниматься бизнесом
Около 65 % населения считают, что предпринимательская деятельность — достойная и позитивная профессия
Сколько россиян хотят заниматься бизнесом Около 65 % населения считают, что предпринимательская деятельность — достойная и позитивная профессия
Путин поручил создать альтернативу экономической программе Кудрина
Предложения Столыпинского клуба об обеспечении ускоренного экономического роста дополнятся видением структурных реформ
Путин поручил создать альтернативу экономической программе Кудрина Предложения Столыпинского клуба об обеспечении ускоренного экономического роста дополнятся видением структурных реформ
Кудрин и Улюкаев подготовили новую экономическую программу для Путина
Кудрин и Улюкаев предлагают проводить структурные реформы и финансировать экспорт
Кудрин и Улюкаев подготовили новую экономическую программу для Путина Кудрин и Улюкаев предлагают проводить структурные реформы и финансировать экспорт
Кудрин напишет новую экономическую программу для Путина
Бывший министр финансов собирается разрабатывать новую стратегию развития экономики страны за пределами правительства