«Архнадзор» расскажет об успехах и неудачах в градозащите Москвы за десять лет
Конференции пройдут в следующие выходные в Белой гостиной Центрального дома архитектора
«Архнадзор» расскажет об успехах и неудачах в градозащите Москвы за десять лет Конференции пройдут в следующие выходные в Белой гостиной Центрального дома архитектора
Движение «Архнадзор» проведет выставку «Реновация без сноса»
Посетителям экспозиции представят московские здания, которые уберегли от сноса
Движение «Архнадзор» проведет выставку «Реновация без сноса» Посетителям экспозиции представят московские здания, которые уберегли от сноса
В Центральном доме архитектора пройдет вечеринка «Кругозор»
На мероприятии выступит певица Криста Белл