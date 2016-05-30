Суд признал банкротом «Центробувь»
В реестр требований кредиторов входят 255 заявлений на общую сумму 23,5 миллиарда рублей
Суд признал банкротом «Центробувь» В реестр требований кредиторов входят 255 заявлений на общую сумму 23,5 миллиарда рублей
Совладельца сети «Центробувь» объявили в федеральный розыск
Он подозревается в краже денег у банка
Совладельца сети «Центробувь» объявили в федеральный розыск Он подозревается в краже денег у банка
На «ЦентрОбувь» завели дело о мошенничестве
Неустановленных сотрудников компании обвиняют в выводе кредитных средств от Газпромбанка