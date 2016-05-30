17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Суд признал банкротом «Центробувь»

В реестр требований кредиторов входят 255 заявлений на общую сумму 23,5 миллиарда рублей

Суд признал банкротом «Центробувь»
В реестр требований кредиторов входят 255 заявлений на общую сумму 23,5 миллиарда рублей

Совладельца сети «Центробувь» объявили в федеральный розыск

Он подозревается в краже денег у банка

Совладельца сети «Центробувь» объявили в федеральный розыск
Он подозревается в краже денег у банка

На «ЦентрОбувь» завели дело о мошенничестве

Неустановленных сотрудников компании обвиняют в выводе кредитных средств от Газпромбанка

На «ЦентрОбувь» завели дело о мошенничестве
Неустановленных сотрудников компании обвиняют в выводе кредитных средств от Газпромбанка