Мэрия закупила медицинские маски по завышенным ценам
И продает их в социальных аптеках еще дороже
Самые популярные лекарства в 2018 году
Аналитики подсчитали, как именно россияне тратили деньги на лечение в минувшем году
Тотальная криптозащита: Подорожают ли из-за нее лекарства и другие товары Фармацевты продолжают протестовать против государственной инновации, на введении которой настаивает ФСБ
ФАС обвинила Novartis в завышении цен на лекарство от рака
Компании придется снизить цены на онкологический препарат «Тайверб»
Цены на жизненно необходимые лекарства в России снизились на 3 %
Отечественные препараты этой категории снизились в цене, а импортные подорожали
Правительство хочет отказаться от сдерживания цен на дешевые лекарства
Предполагается, что это позволит решить проблему с низкой рентабельностью и недопроизводством жизненно важных препаратов
Власти потребовали снизить цены на дорогостоящие лекарства
Таким образом в правительстве хотят сэкономить бюджетные деньги
Перестать сдерживать рост цен на дешёвые лекарства
Минпромторг считает, что отказ от госрегулирования поможет сохранить жизненно необходимые препараты на рынке
Поднять цены на дешёвые лекарства
В ФАС предполагают, что это позволит сохранить в продаже препараты из списка ЖНВЛП
На сколько подорожали лекарства в 2015 году
Количество проданных за год лекарств уменьшилось на 4,4 %
В аптеках устанавливают инфоматы с ценами на лекарства
С помощью терминала горожане могут узнать о показаниях к применению и стоимости лекарств