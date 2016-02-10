Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Почему в марте из-за ***** в России пропали психотропные лекарства
Почему в марте из-за ***** в России пропали психотропные лекарства
Почему в марте из-за ***** в России пропали психотропные лекарства

Почему в марте из-за ***** в России пропали психотропные лекарства

Мэрия закупила медицинские маски по завышенным ценам

И продает их в социальных аптеках еще дороже

Мэрия закупила медицинские маски по завышенным ценам

Самые популярные лекарства в 2018 году

Аналитики подсчитали, как именно россияне тратили деньги на лечение в минувшем году

Самые популярные лекарства в 2018 году

Тотальная криптозащита: Подорожают ли из-за нее лекарства и другие товары
Тотальная криптозащита: Подорожают ли из-за нее лекарства и другие товары Фармацевты продолжают протестовать против государственной инновации, на введении которой настаивает ФСБ
Тотальная криптозащита: Подорожают ли из-за нее лекарства и другие товары

Тотальная криптозащита: Подорожают ли из-за нее лекарства и другие товары
Фармацевты продолжают протестовать против государственной инновации, на введении которой настаивает ФСБ

ФАС обвинила Novartis в завышении цен на лекарство от рака

Компании придется снизить цены на онкологический препарат «Тайверб»

ФАС обвинила Novartis в завышении цен на лекарство от рака

Цены на жизненно необходимые лекарства в России снизились на 3 %

Отечественные препараты этой категории снизились в цене, а импортные подорожали

Цены на жизненно необходимые лекарства в России снизились на 3 %

Правительство хочет отказаться от сдерживания цен на дешевые лекарства

Предполагается, что это позволит решить проблему с низкой рентабельностью и недопроизводством жизненно важных препаратов

Правительство хочет отказаться от сдерживания цен на дешевые лекарства

Власти потребовали снизить цены на дорогостоящие лекарства

Таким образом в правительстве хотят сэкономить бюджетные деньги

Власти потребовали снизить цены на дорогостоящие лекарства

Перестать сдерживать рост цен на дешёвые лекарства

Минпромторг считает, что отказ от госрегулирования поможет сохранить жизненно необходимые препараты на рынке

Перестать сдерживать рост цен на дешёвые лекарства

Поднять цены на дешёвые лекарства

В ФАС предполагают, что это позволит сохранить в продаже препараты из списка ЖНВЛП

Поднять цены на дешёвые лекарства

На сколько подорожали лекарства в 2015 году

Количество проданных за год лекарств уменьшилось на 4,4 %

На сколько подорожали лекарства в 2015 году

В аптеках устанавливают инфоматы с ценами на лекарства

С помощью терминала горожане могут узнать о показаниях к применению и стоимости лекарств

В аптеках устанавливают инфоматы с ценами на лекарства