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Новости

Мэрия закупила медицинские маски по завышенным ценам

И продает их в социальных аптеках еще дороже

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Новости

Мэрия закупила медицинские маски по завышенным ценам И продает их в социальных аптеках еще дороже

Новости

Самые популярные лекарства в 2018 году

Аналитики подсчитали, как именно россияне тратили деньги на лечение в минувшем году

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Новости

Самые популярные лекарства в 2018 году Аналитики подсчитали, как именно россияне тратили деньги на лечение в минувшем году

Тотальная криптозащита: Подорожают ли из-за нее лекарства и другие товары
Ситуация
Тотальная криптозащита: Подорожают ли из-за нее лекарства и другие товарыФармацевты продолжают протестовать против государственной инновации, на введении которой настаивает ФСБ
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Тотальная криптозащита: Подорожают ли из-за нее лекарства и другие товары
Ситуация

Тотальная криптозащита: Подорожают ли из-за нее лекарства и другие товары Фармацевты продолжают протестовать против государственной инновации, на введении которой настаивает ФСБ

Новости

ФАС обвинила Novartis в завышении цен на лекарство от рака

Компании придется снизить цены на онкологический препарат «Тайверб»

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Новости

ФАС обвинила Novartis в завышении цен на лекарство от рака Компании придется снизить цены на онкологический препарат «Тайверб»

Новости

Цены на жизненно необходимые лекарства в России снизились на 3 %

Отечественные препараты этой категории снизились в цене, а импортные подорожали

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Новости

Цены на жизненно необходимые лекарства в России снизились на 3 % Отечественные препараты этой категории снизились в цене, а импортные подорожали

Новости

Правительство хочет отказаться от сдерживания цен на дешевые лекарства

Предполагается, что это позволит решить проблему с низкой рентабельностью и недопроизводством жизненно важных препаратов

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Новости

Правительство хочет отказаться от сдерживания цен на дешевые лекарства Предполагается, что это позволит решить проблему с низкой рентабельностью и недопроизводством жизненно важных препаратов

Новости

Власти потребовали снизить цены на дорогостоящие лекарства

Таким образом в правительстве хотят сэкономить бюджетные деньги

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Новости

Власти потребовали снизить цены на дорогостоящие лекарства Таким образом в правительстве хотят сэкономить бюджетные деньги

Новости

Перестать сдерживать рост цен на дешёвые лекарства

Минпромторг считает, что отказ от госрегулирования поможет сохранить жизненно необходимые препараты на рынке

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Новости

Перестать сдерживать рост цен на дешёвые лекарства Минпромторг считает, что отказ от госрегулирования поможет сохранить жизненно необходимые препараты на рынке

Новости

Поднять цены на дешёвые лекарства

В ФАС предполагают, что это позволит сохранить в продаже препараты из списка ЖНВЛП

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Новости

Поднять цены на дешёвые лекарства В ФАС предполагают, что это позволит сохранить в продаже препараты из списка ЖНВЛП

Новости

На сколько подорожали лекарства в 2015 году

Количество проданных за год лекарств уменьшилось на 4,4 %

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Новости

На сколько подорожали лекарства в 2015 году Количество проданных за год лекарств уменьшилось на 4,4 %

Город

В аптеках устанавливают инфоматы с ценами на лекарства

С помощью терминала горожане могут узнать о показаниях к применению и стоимости лекарств

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Город

В аптеках устанавливают инфоматы с ценами на лекарства С помощью терминала горожане могут узнать о показаниях к применению и стоимости лекарств