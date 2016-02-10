Мэрия закупила медицинские маски по завышенным ценам
И продает их в социальных аптеках еще дороже
Мэрия закупила медицинские маски по завышенным ценам И продает их в социальных аптеках еще дороже
Самые популярные лекарства в 2018 году
Аналитики подсчитали, как именно россияне тратили деньги на лечение в минувшем году
Самые популярные лекарства в 2018 году Аналитики подсчитали, как именно россияне тратили деньги на лечение в минувшем году
Тотальная криптозащита: Подорожают ли из-за нее лекарства и другие товары Фармацевты продолжают протестовать против государственной инновации, на введении которой настаивает ФСБ
ФАС обвинила Novartis в завышении цен на лекарство от рака
Компании придется снизить цены на онкологический препарат «Тайверб»
ФАС обвинила Novartis в завышении цен на лекарство от рака Компании придется снизить цены на онкологический препарат «Тайверб»
Цены на жизненно необходимые лекарства в России снизились на 3 %
Отечественные препараты этой категории снизились в цене, а импортные подорожали
Цены на жизненно необходимые лекарства в России снизились на 3 % Отечественные препараты этой категории снизились в цене, а импортные подорожали
Правительство хочет отказаться от сдерживания цен на дешевые лекарства
Предполагается, что это позволит решить проблему с низкой рентабельностью и недопроизводством жизненно важных препаратов
Правительство хочет отказаться от сдерживания цен на дешевые лекарства Предполагается, что это позволит решить проблему с низкой рентабельностью и недопроизводством жизненно важных препаратов
Власти потребовали снизить цены на дорогостоящие лекарства
Таким образом в правительстве хотят сэкономить бюджетные деньги
Власти потребовали снизить цены на дорогостоящие лекарства Таким образом в правительстве хотят сэкономить бюджетные деньги
Перестать сдерживать рост цен на дешёвые лекарства
Минпромторг считает, что отказ от госрегулирования поможет сохранить жизненно необходимые препараты на рынке
Перестать сдерживать рост цен на дешёвые лекарства Минпромторг считает, что отказ от госрегулирования поможет сохранить жизненно необходимые препараты на рынке
Поднять цены на дешёвые лекарства
В ФАС предполагают, что это позволит сохранить в продаже препараты из списка ЖНВЛП
Поднять цены на дешёвые лекарства В ФАС предполагают, что это позволит сохранить в продаже препараты из списка ЖНВЛП
На сколько подорожали лекарства в 2015 году
Количество проданных за год лекарств уменьшилось на 4,4 %