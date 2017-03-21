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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами

И какими способами власти следят за горожанами

Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами

Развитие 5G оказалось под угрозой из-за частот, для которых еще нет оборудования (обновлено)

Затягивание этого вопроса приведет к технологическому отставанию страны, опасаются эксперты

Развитие 5G оказалось под угрозой из-за частот, для которых еще нет оборудования (обновлено)

В «Цифровой экономике» предложили ограничения для Facebook и Instagram

Иностранным соцсетям могут запретить использовать данные россиян

В «Цифровой экономике» предложили ограничения для Facebook и Instagram

Ситибанк до конца года закроет большинство отделений

Руководство банка говорит, что удаленные услуги популярнее у клиентов

Ситибанк до конца года закроет большинство отделений

Власти планируют создать единую базу данных о гражданах и бизнесе

Новая система включит данные из государственных информационных систем, реестров и баз данных

Власти планируют создать единую базу данных о гражданах и бизнесе

Правительство рассчитывает создать цифровой профиль россиян через пять лет

Стоимость проекта неизвестна

Правительство рассчитывает создать цифровой профиль россиян через пять лет

В институте «Стрелка» проведут бесплатные лекции о цифровой экономике

В конференции примут участие представители Wired, Mail.ru, РЖД, Сбербанка и других крупных компаний

В институте «Стрелка» проведут бесплатные лекции о цифровой экономике

Основатель «Википедии» проведет в Москве открытую лекцию о цифровых технологиях

Дискуссия состоится 12 июля в «Стрелке»

Основатель «Википедии» проведет в Москве открытую лекцию о цифровых технологиях

В школах хотят полностью заменить учебники на электронные устройства

Нововведение рассматривают в рамках проекта «Цифровая школа»

В школах хотят полностью заменить учебники на электронные устройства

В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике

Документ закрепляет в законодательстве понятие «цифровые деньги»

В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике

Минфин хочет разрешить менять криптовалюту на рубли

Ведомство дало определения новым понятиям цифровой экономики

Минфин хочет разрешить менять криптовалюту на рубли

На осенних каникулах откроется лагерь цифровых навыков для детей

Участников научат монтировать, моделировать и программировать

На осенних каникулах откроется лагерь цифровых навыков для детей

В России планируют ввести обязательное страхование от киберугроз

Новые требования затронут стратегические отрасли экономики

В России планируют ввести обязательное страхование от киберугроз

В России создадут национальную операционную систему для устройств «интернета вещей»

Разработка ОС завершится к 2022 году

В России создадут национальную операционную систему для устройств «интернета вещей»

Для развития цифровой экономики собираются отсрочить «закон Яровой»

Это потребуется, чтобы поддержать операторов связи

Для развития цифровой экономики собираются отсрочить «закон Яровой»

В России вырос спрос на специалистов по блокчейну и криптовалютам

Об увеличении спроса заявили в HeаdHunter и Superjob

В России вырос спрос на специалистов по блокчейну и криптовалютам

В Госдуме появился Совет по цифровой экономике

Депутаты будут обсуждать развитие отрасли с экспертами

В Госдуме появился Совет по цифровой экономике