Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами
И какими способами власти следят за горожанами
Развитие 5G оказалось под угрозой из-за частот, для которых еще нет оборудования (обновлено)
Затягивание этого вопроса приведет к технологическому отставанию страны, опасаются эксперты
В «Цифровой экономике» предложили ограничения для Facebook и Instagram
Иностранным соцсетям могут запретить использовать данные россиян
Ситибанк до конца года закроет большинство отделений
Руководство банка говорит, что удаленные услуги популярнее у клиентов
Власти планируют создать единую базу данных о гражданах и бизнесе
Новая система включит данные из государственных информационных систем, реестров и баз данных
Правительство рассчитывает создать цифровой профиль россиян через пять лет
Стоимость проекта неизвестна
В институте «Стрелка» проведут бесплатные лекции о цифровой экономике
В конференции примут участие представители Wired, Mail.ru, РЖД, Сбербанка и других крупных компаний
Основатель «Википедии» проведет в Москве открытую лекцию о цифровых технологиях
Дискуссия состоится 12 июля в «Стрелке»
В школах хотят полностью заменить учебники на электронные устройства
Нововведение рассматривают в рамках проекта «Цифровая школа»
В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике
Документ закрепляет в законодательстве понятие «цифровые деньги»
Минфин хочет разрешить менять криптовалюту на рубли
Ведомство дало определения новым понятиям цифровой экономики
На осенних каникулах откроется лагерь цифровых навыков для детей
Участников научат монтировать, моделировать и программировать
В России планируют ввести обязательное страхование от киберугроз
Новые требования затронут стратегические отрасли экономики
В России создадут национальную операционную систему для устройств «интернета вещей»
Разработка ОС завершится к 2022 году
Для развития цифровой экономики собираются отсрочить «закон Яровой»
Это потребуется, чтобы поддержать операторов связи
В России вырос спрос на специалистов по блокчейну и криптовалютам
Об увеличении спроса заявили в HeаdHunter и Superjob
В Госдуме появился Совет по цифровой экономике
Депутаты будут обсуждать развитие отрасли с экспертами