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8 июня 2021

«Ъ»: в России пройдет эксперимент по внедрению цифровых профилей учеников. Их будут заводить при приеме в школу

Онлайн-выставка цифрового арта с кибергородами, по которым можно гулять
Ссылка дня
9 декабря 2020

Онлайн-выставка цифрового арта с кибергородами, по которым можно гулять