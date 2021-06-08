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2021-06-08T09:59:04.000+03:00
8 июня 2021
«Ъ»: в России пройдет эксперимент по внедрению цифровых профилей учеников. Их будут заводить при приеме в школу
Ссылка дня
2020-12-09T16:36:00.000+03:00
9 декабря 2020
Онлайн-выставка цифрового арта с кибергородами, по которым можно гулять
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