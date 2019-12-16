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Доставка еды прямо к вагонам поездов

Услугу запустила «дочка» РЖД, пока заказать можно только пиццу

Доставка еды прямо к вагонам поездов
Услугу запустила «дочка» РЖД, пока заказать можно только пиццу