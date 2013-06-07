Новости
Комикс «Новой газеты» о противостоянии Росгвардии и ЦРУ на московских митингах
Как американская разведка придумала суперсекретное оружие — пластиковую бутылку
Новости
Комикс «Новой газеты» о противостоянии Росгвардии и ЦРУ на московских митингах Как американская разведка придумала суперсекретное оружие — пластиковую бутылку
Утро в мире
Замерзающий iPhone X, новый клип «Ленинграда» и шестой альбом Тейлор СвифтКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Замерзающий iPhone X, новый клип «Ленинграда» и шестой альбом Тейлор Свифт Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Ситуация
Сноудену продлили вид на жительство в России на два года
Это позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами
Ситуация
Сноудену продлили вид на жительство в России на два года Это позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами
Новости
Amazon отстояла своё право на создание облачного файлохранилища для спецслужб США за $600 млн
До этого контракт пыталась оспорить IBM, считающая, что ЦРУ поспешило заказывать разработку у компании, не имеющей достаточного опыта в работе с государством
Новости
Amazon отстояла своё право на создание облачного файлохранилища для спецслужб США за $600 млн До этого контракт пыталась оспорить IBM, считающая, что ЦРУ поспешило заказывать разработку у компании, не имеющей достаточного опыта в работе с государством
Новости
ЦРУ вложилось в стартап разработчиков искусственного интеллекта
Проект компании Narrative Science способен преобразовывать разрозненную информацию в удобочитаемый текст
Новости