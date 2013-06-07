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Новости

Комикс «Новой газеты» о противостоянии Росгвардии и ЦРУ на московских митингах

Как американская разведка придумала суперсекретное оружие — пластиковую бутылку

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Новости

Комикс «Новой газеты» о противостоянии Росгвардии и ЦРУ на московских митингах Как американская разведка придумала суперсекретное оружие — пластиковую бутылку

Замерзающий iPhone X, новый клип «Ленинграда» и шестой альбом Тейлор Свифт
Утро в мире
Замерзающий iPhone X, новый клип «Ленинграда» и шестой альбом Тейлор СвифтКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Замерзающий iPhone X, новый клип «Ленинграда» и шестой альбом Тейлор Свифт
Утро в мире

Замерзающий iPhone X, новый клип «Ленинграда» и шестой альбом Тейлор Свифт Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Ситуация

Сноудену продлили вид на жительство в России на два года

Это позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами

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Ситуация

Сноудену продлили вид на жительство в России на два года Это позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами

Новости

Amazon отстояла своё право на создание облачного файлохранилища для спецслужб США за $600 млн

До этого контракт пыталась оспорить IBM, считающая, что ЦРУ поспешило заказывать разработку у компании, не имеющей достаточного опыта в работе с государством

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Новости

Amazon отстояла своё право на создание облачного файлохранилища для спецслужб США за $600 млн До этого контракт пыталась оспорить IBM, считающая, что ЦРУ поспешило заказывать разработку у компании, не имеющей достаточного опыта в работе с государством

Новости

ЦРУ вложилось в стартап разработчиков искусственного интеллекта

Проект компании Narrative Science способен преобразовывать разрозненную информацию в удобочитаемый текст

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Новости

ЦРУ вложилось в стартап разработчиков искусственного интеллекта Проект компании Narrative Science способен преобразовывать разрозненную информацию в удобочитаемый текст