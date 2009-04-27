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Блюдо из сета испанца Пако Моралеса в Door 19

Обжаренная масляная рыба с тушёными корнеплодами, цветной капустой и миндальной пенкой из сета Пако Моралеса в pop-up ресторане Door 19

Блюдо из сета испанца Пако Моралеса в Door 19

Цветная капуста в сливочном соусе
Цветная капуста в сливочном соусе На&nbsp;улице осень, в овощных лавках изобилие свежих овощей и фруктов, хочется&nbsp; чего- нибудь вкусного, легкого и полезного. Для меня это цветная капуста или брокколи, а можно&nbsp;и то, и другое запеченное в сливочном соусе.&nbsp;&nbsp;
Цветная капуста в сливочном соусе

Цветная капуста в сливочном соусе
На&nbsp;улице осень, в овощных лавках изобилие свежих овощей и фруктов, хочется&nbsp; чего- нибудь вкусного, легкого и полезного. Для меня это цветная капуста или брокколи, а можно&nbsp;и то, и другое запеченное в сливочном соусе.&nbsp;&nbsp;

Котлеты из цветной капусты Я нашла этот рецепт на просторах интернета, немного адаптировала и решила поделиться с вами, т.к. котлеты получились и правда вкусные.

Котлеты из цветной капусты