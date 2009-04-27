Цветная капуста в сливочном соусе На улице осень, в овощных лавках изобилие свежих овощей и фруктов, хочется чего- нибудь вкусного, легкого и полезного. Для меня это цветная капуста или брокколи, а можно и то, и другое запеченное в сливочном соусе.