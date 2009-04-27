Блюдо из сета испанца Пако Моралеса в Door 19
Обжаренная масляная рыба с тушёными корнеплодами, цветной капустой и миндальной пенкой из сета Пако Моралеса в pop-up ресторане Door 19
Цветная капуста в сливочном соусе На улице осень, в овощных лавках изобилие свежих овощей и фруктов, хочется чего- нибудь вкусного, легкого и полезного. Для меня это цветная капуста или брокколи, а можно и то, и другое запеченное в сливочном соусе.
Цветная капуста в сливочном соусе На улице осень, в овощных лавках изобилие свежих овощей и фруктов, хочется чего- нибудь вкусного, легкого и полезного. Для меня это цветная капуста или брокколи, а можно и то, и другое запеченное в сливочном соусе.
Котлеты из цветной капусты Я нашла этот рецепт на просторах интернета, немного адаптировала и решила поделиться с вами, т.к. котлеты получились и правда вкусные.