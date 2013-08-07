Мосгорсуд удовлетворил жалобу на «Турбофильм» и rutor.org в рамках действия антипиратского закона

Компания ЗАО «Сейчас» попросила ограничить доступ к российским телесериалам «Интерны», «Саша, Таня», «Универ. Новая общага» и к первым четырём сезонам сериала «Компьютерщики»