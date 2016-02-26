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Новости

Еврейский музей откроет летнюю веранду интенсивом по крав-мага и бесплатным концертом

На площадке организуют лекции, воркшопы, кинопоказы и просмотр матчей ЧМ-2018

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Новости

Еврейский музей откроет летнюю веранду интенсивом по крав-мага и бесплатным концертом На площадке организуют лекции, воркшопы, кинопоказы и просмотр матчей ЧМ-2018

Можно ли ссориться при детях?
Детский вопрос
Можно ли ссориться при детях?В новой рубрике редакция The Village с помощью экспертов отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
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Можно ли ссориться при детях?
Детский вопрос

Можно ли ссориться при детях? В новой рубрике редакция The Village с помощью экспертов отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей