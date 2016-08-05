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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Каким может стать переулок Чернышевского, превращенный в творческий квартал

Приходите на обсуждение

Каким может стать переулок Чернышевского, превращенный в творческий квартал

В Москве появится гостиница с наклонными внутрь фасадами

В отеле откроют ресторан на 36 посадочных мест

В Москве появится гостиница с наклонными внутрь фасадами

Именем архитектора Осипа Бове назовут площадь в Тверском районе

Новая точка на карте Москвы появится рядом с домом, где жил архитектор

Именем архитектора Осипа Бове назовут площадь в Тверском районе

Самые дорогие районы Москвы

Дороже всего оценили районы с историческими памятниками и галереями

Самые дорогие районы Москвы

На крыше «Чайхоны № 1» на Новослободской случился пожар (обновлено)

Есть пострадавшие

На крыше «Чайхоны № 1» на Новослободской случился пожар (обновлено)

Мэрия раскрыла детали благоустройства дворов по программе «Моя улица»

Власти облагородят 163 дворовые территории в центре столицы

Мэрия раскрыла детали благоустройства дворов по программе «Моя улица»

В больнице в Тверском районе произошел пожар (обновлено)

Оттуда эвакуируют людей

В больнице в Тверском районе произошел пожар (обновлено)

Полиция усилила патруль на местах сбора игроков в Pokémon GO

В частности усилен контроль за санитарным состоянием насаждений на территории Ильинского сквера

Полиция усилила патруль на местах сбора игроков в Pokémon GO