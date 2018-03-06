Новости
Как выглядят купе в новых поездах «Трансмашхолдинга» с сейфами и микроволновками (обновлено)
Обновить составы планируют до 2025 года
Новости
Как выглядят купе в новых поездах «Трансмашхолдинга» с сейфами и микроволновками (обновлено) Обновить составы планируют до 2025 года
Новости
«Трансмашхолдинг» получит рекордный контракт на поставку пассажирских вагонов для РЖД
Сделка оценивается в 237 миллиардов рублей
Новости
«Трансмашхолдинг» получит рекордный контракт на поставку пассажирских вагонов для РЖД Сделка оценивается в 237 миллиардов рублей
Новости
ЦППК заказала еще 15 поездов «Иволга» для наземного метро
Конкурс на 10,9 миллиарда рублей выиграл Тверской вагоностроительный завод
Новости
ЦППК заказала еще 15 поездов «Иволга» для наземного метро Конкурс на 10,9 миллиарда рублей выиграл Тверской вагоностроительный завод
Новости
На первой ветке наземного метро будут ходить поезда «Иволга»
Тверской вагоностроительный завод выиграл тендер как единственный участник конкурса
Новости