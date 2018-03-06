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Новости

Как выглядят купе в новых поездах «Трансмашхолдинга» с сейфами и микроволновками (обновлено)

Обновить составы планируют до 2025 года

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Новости

Как выглядят купе в новых поездах «Трансмашхолдинга» с сейфами и микроволновками (обновлено) Обновить составы планируют до 2025 года

Новости

«Трансмашхолдинг» получит рекордный контракт на поставку пассажирских вагонов для РЖД

Сделка оценивается в 237 миллиардов рублей

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Новости

«Трансмашхолдинг» получит рекордный контракт на поставку пассажирских вагонов для РЖД Сделка оценивается в 237 миллиардов рублей

Новости

ЦППК заказала еще 15 поездов «Иволга» для наземного метро

Конкурс на 10,9 миллиарда рублей выиграл Тверской вагоностроительный завод

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ЦППК заказала еще 15 поездов «Иволга» для наземного метро Конкурс на 10,9 миллиарда рублей выиграл Тверской вагоностроительный завод

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На первой ветке наземного метро будут ходить поезда «Иволга»

Тверской вагоностроительный завод выиграл тендер как единственный участник конкурса

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На первой ветке наземного метро будут ходить поезда «Иволга» Тверской вагоностроительный завод выиграл тендер как единственный участник конкурса