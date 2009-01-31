С твидом на город: Участники велопробега Tweed Ride о ретро-вещах The Village посетил первый в Москве ретро-велозаезд и поговорил с участниками Tweed Ride о том, как они подбирали себе наряды.
С твидом на город: Участники велопробега Tweed Ride о ретро-вещах The Village посетил первый в Москве ретро-велозаезд и поговорил с участниками Tweed Ride о том, как они подбирали себе наряды.
Твидовый велопробег Такого ещё не было! Если Критическая Масса уже успела распространиться по всему миру, обзавестись сторонниками и противниками, вызвать жаркие дискуссии и стать относительно привычным в городской среде событием, то первый Твидовый велопробег (Tweed Run) прошёл в Лондоне только в прошлую субботу!