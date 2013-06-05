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Домашний кинотеатр: Как устроен бизнес легальных видеосервисов
Будущее
Домашний кинотеатр: Как устроен бизнес легальных видеосервисовГод прошёл с момента принятия закона о пиратском контенте, но онлайн-кинотеатры почти не заметили перемен. О том, как продать пользователю легальное видео, они рассказали H&F.
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Домашний кинотеатр: Как устроен бизнес легальных видеосервисов
Будущее

Домашний кинотеатр: Как устроен бизнес легальных видеосервисов Год прошёл с момента принятия закона о пиратском контенте, но онлайн-кинотеатры почти не заметили перемен. О том, как продать пользователю легальное видео, они рассказали H&F.

Дарья Люлькович: Как стать хорошим продавцом
Менеджмент
Дарья Люлькович: Как стать хорошим продавцомМолодой предприниматель Дарья Люлькович рассказывает, как научиться продавать свой продукт или бизнес-идею.
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Дарья Люлькович: Как стать хорошим продавцом
Менеджмент

Дарья Люлькович: Как стать хорошим продавцом Молодой предприниматель Дарья Люлькович рассказывает, как научиться продавать свой продукт или бизнес-идею.

Новости

Объём рынка интернет-рекламы в России будет расти на 20% в год

К 2017 году он достигнет $4,4 млрд

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Новости

Объём рынка интернет-рекламы в России будет расти на 20% в год К 2017 году он достигнет $4,4 млрд