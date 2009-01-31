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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Люди в городе: Участники «Твидового вояжа» в Петербурге
Люди в городе: Участники «Твидового вояжа» в Петербурге Фотограф The Village побывал на летнем Tweed Run, познакомился с участниками «ситцевого чаепития» и обсудил велодвижение Петербурга и Москвы.
Люди в городе: Участники «Твидового вояжа» в Петербурге

Люди в городе: Участники «Твидового вояжа» в Петербурге
Фотограф The Village побывал на летнем Tweed Run, познакомился с участниками «ситцевого чаепития» и обсудил велодвижение Петербурга и Москвы.

Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride
Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride Более трёхсот велосипедистов в нарядах начала ХХ века проехались 19 мая по Воробьёвской набережной — в Москве прошёл второй заезд Tweed Ride.
Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride

Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride
Более трёхсот велосипедистов в нарядах начала ХХ века проехались 19 мая по Воробьёвской набережной — в Москве прошёл второй заезд Tweed Ride.

Планы на выходные: 17−19 мая
Планы на выходные: 17−19 мая «Бургерфест» и Городской маркет еды, Bosco Fresh Fest и «Ночь в музее», Tweed Ride и выставка Ребекки Хорн в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 17−19 мая

Планы на выходные: 17−19 мая
«Бургерфест» и Городской маркет еды, Bosco Fresh Fest и «Ночь в музее», Tweed Ride и выставка Ребекки Хорн в числе заметных событий выходных.

С твидом на город: Участники велопробега Tweed Ride о ретро-вещах
С твидом на город: Участники велопробега Tweed Ride о ретро-вещах The Village посетил первый в Москве ретро-велозаезд и поговорил с участниками Tweed Ride о том, как они подбирали себе наряды.
С твидом на город: Участники велопробега Tweed Ride о ретро-вещах

С твидом на город: Участники велопробега Tweed Ride о ретро-вещах
The Village посетил первый в Москве ретро-велозаезд и поговорил с участниками Tweed Ride о том, как они подбирали себе наряды.

В «Сокольниках» пройдет ретро-велопробег Tweed Ride

В это воскресенье по парку «Сокольники» проедутся велосипедисты в твидовой одежде на ретро-велосипедах.

В «Сокольниках» пройдет ретро-велопробег Tweed Ride

Твидовый велопробег Такого ещё не было! Если Критическая Масса уже успела распространиться по всему миру, обзавестись сторонниками и противниками, вызвать жаркие дискуссии и стать относительно привычным в городской среде событием, то первый Твидовый велопробег (Tweed Run) прошёл в Лондоне только в прошлую субботу!

Твидовый велопробег