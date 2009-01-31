Люди в городе: Участники «Твидового вояжа» в Петербурге Фотограф The Village побывал на летнем Tweed Run, познакомился с участниками «ситцевого чаепития» и обсудил велодвижение Петербурга и Москвы.
Люди в городе: Участники «Твидового вояжа» в Петербурге Фотограф The Village побывал на летнем Tweed Run, познакомился с участниками «ситцевого чаепития» и обсудил велодвижение Петербурга и Москвы.
Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride Более трёхсот велосипедистов в нарядах начала ХХ века проехались 19 мая по Воробьёвской набережной — в Москве прошёл второй заезд Tweed Ride.
Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride Более трёхсот велосипедистов в нарядах начала ХХ века проехались 19 мая по Воробьёвской набережной — в Москве прошёл второй заезд Tweed Ride.
Планы на выходные: 17−19 мая «Бургерфест» и Городской маркет еды, Bosco Fresh Fest и «Ночь в музее», Tweed Ride и выставка Ребекки Хорн в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 17−19 мая «Бургерфест» и Городской маркет еды, Bosco Fresh Fest и «Ночь в музее», Tweed Ride и выставка Ребекки Хорн в числе заметных событий выходных.
С твидом на город: Участники велопробега Tweed Ride о ретро-вещах The Village посетил первый в Москве ретро-велозаезд и поговорил с участниками Tweed Ride о том, как они подбирали себе наряды.
С твидом на город: Участники велопробега Tweed Ride о ретро-вещах The Village посетил первый в Москве ретро-велозаезд и поговорил с участниками Tweed Ride о том, как они подбирали себе наряды.
В «Сокольниках» пройдет ретро-велопробег Tweed Ride
В это воскресенье по парку «Сокольники» проедутся велосипедисты в твидовой одежде на ретро-велосипедах.
Твидовый велопробег Такого ещё не было! Если Критическая Масса уже успела распространиться по всему миру, обзавестись сторонниками и противниками, вызвать жаркие дискуссии и стать относительно привычным в городской среде событием, то первый Твидовый велопробег (Tweed Run) прошёл в Лондоне только в прошлую субботу!