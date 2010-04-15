Week Special в Twins Shopp Напоминаем, что в Twins Shopp действует акция Week Special, в рамках которой в течение недели мы предлагаем одну вещь по специальной цене. Например с сегодняшнего дня и до следующей пятницы мужскую куртку HOPE можно будет купить за 8246р. вместо 20615р.